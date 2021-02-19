Цены на автогаз в крупнейших сетях АЗС за неделю выросли на 50 копеек

За неделю (12-19 февраля) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 35 коп./л (на 2,3%), до 15,28 грн.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", передает enkorr.

В сетях ОККО и WOG за прошедшую неделю продукт подорожал на 50 коп./л – до 15,99 и 15,98 грн/л. Также на 50 коп./л автогаз подорожал на станциях KLO, "Параллель и Motto.

На 40 коп./л – до 15,98 грн/л – подняла цены сеть SOCAR.

Такие сети как "Автотранс", BVS, Chipo, Prime, "БРСМ-Нафта", "Авантаж 7" и др. увеличили цифры ценников на автогаз на 25-60 коп/л.

Между тем, консолидированная сеть АЗС "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, 18 февраля перешла к снижению розничных цен на автогаз. В частности, группа снизила цены в среднем на 5-7 коп./л – до 14,69-14,71 грн./л. Наибольшее падение цен в этой сети зафиксировано в Волынской области, где ресурс подешевел на 35 коп./л – до 14,40 грн/л. В Житомирской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях снижение цены составило 30 коп./л, в некоторых других регионах – 10 коп./л.