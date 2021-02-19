Рада предварительно поддержала сертификацию "Укрэнерго"

Верховная Рада во время заседания поддержала в первом чтении проект закона № 3364-1-д касательно сертификации "Укрэнерго" по модели ISO (Independent System Operator).

Об этом в telegram-канале сообщил глава парламентского энергокомитета и инициатор законопроекта Андрей Герус.

За соответствующую инициативу проголосовали 274 народных депутата.

"Этот законопроект позволяет провести сертификацию оператора систем передачи (ОСП) НЭК "Укрэнерго" согласно европейским правилам, что является предпосылкой к интеграции украинской энергосистемы в европейскую (ENTSO-E)", – отметил Герус.

Также документ вносит изменения ч. 3 ст. 32 закона о рынке электроэнергии, согласно которым ОСП сможет быть не только собственник системы передачи, но и субъект хозяйствования государственной формы собственности, которому переданы права на ее управление.

Согласно пояснительной записке, основная задача закона – урегулировать вопрос сертификации ОСП по модели ISO, предусматривающей: ОСП пользуется имуществом, обеспечивающем целостность объединенной энергосистемы Украины и диспетчерское управление, при этом такое имущество остается в собственности государства.

Напомним, в июле 2020 года глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что рассчитывает на завершение сертификации компании по модели ISO, не предусматривающей передачу в собственность "Укрэнерго" магистральных сетей, что даст возможность присоединить энергосистему Украины к европейской.

По словам Кудрицкого, сертификация "Укрэнерго" как оператора системы передачи, в частности, позволит отсоединить энергосистему Украины от Российской Федерации и присоединиться к европейской континентальной сети.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК принадлежит государству в лице Министерства финансов.