"Николаевгаз" заключил за год 145 договоров на присоединение к газовым сетям

В прошлом году клиентскими пространствами 104.ua принято 360 заявлений на присоединение к газораспределительной сети с последующей выдачей технических условий, 600 заявлений на реконструкцию и 390 – на подготовку и выдачу проектной документации.

При этом клиенты заключили с "Николаевгазом" 145 договоров на присоединение к системе газоснабжения, сообщает пресс-служба компании.

В частности, за год было газифицировано пять многоквартирных домов, четыре комунально-бытовых объекта и более 130 частных домовладений.

В компании уточнили, что процедура присоединения доступна всем жителям Николаева и Николаевской области. Для того, чтобы подключиться к газовым сетям, необходимо обратиться в клиентское пространство 104.ua с заявлением на выполнение работ, заполнить опросный лист, заключить договор и оплатить стоимость услуг. Далее за пошаговым выполнением работ будет следить специалист, который обеспечивает информационное сопровождение заказчика с момента его обращения в "Николаевгаз" и до сдачи технической документации в архив.

"Мы стараемся сделать для наших клиентов процесс получения услуг максимально простым и комфортным. В этом заключается одна из основных задач нашей компании", – отмечает директор по капитальному строительству Светлана Симчич.

Напомним, новая модель присоединения к газовым сетям начала действовать в Украине с 2013 года. Основным ее преимуществом является сокращение сроков и упрощение порядка подключения к системе. Порядок подключения регламентируется правилами Кодекса ГРМ.

Стоимость работ стандартного присоединения устанавливается Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. В частности, с 1 января 2021 года в Николаевской области, в зависимости от типоразмера счетчика и местности, стоимость варьируется от 12280 грн до 18160 грн (без НДС).

Подробнее о порядке присоединения к газораспределительным сетям можно узнать на официальном сайте АО "Николаевгаз" в разделе "Как присоединиться к газовым сетям".

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Напомним, АО "Николаевгаз" – газораспределительная компания, осуществляющая свою деятельность на территории Николаевской области в сотрудничестве с брендом РГК.

"Николаевгаз" эксплуатирует 8,7 тыс. км газопроводов и обеспечивает природным газом 8 городов, 14 поселков городского типа и 313 сел области. Клиентами компании являются более 349 тыс. бытовых потребителей Николаевской области, а также 2,8 тыс. предприятий, учреждений и организаций. В 2020 году АО "Николаевгаз" доставило своим клиентам 421,5 млн кубометров газа.

Региональная Газовая Компания – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тысяч специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.