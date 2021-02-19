Рада одобрила законопроект о поддержке фермерских хозяйств

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования деятельности фермерских хозяйств".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №4046 в первом чтении проголосовали 291 народных депутатов.

Законопроектом предложено уточнить состав земель фермерских хозяйств, определив, что такие земли могут состоять из: земельных участков, принадлежащих гражданам - членам фермерского хозяйства на праве собственности и/или пользования; земельных участков, принадлежащих фермерскому хозяйству на праве собственности и/или пользования.

При этом предложено предоставить право передачи земель, находящихся у граждан - членов фермерского хозяйства на праве постоянного пользования или на праве собственности, в собственность фермерского хозяйства. Также предложено предоставить право вносить в уставный капитал фермерского хозяйства земельные участки, принадлежащие фермерскому хозяйству на праве собственности или пользования.

Согласно пояснительной записке к документу, внесение таких изменений позволит фермерским хозяйствам, обрабатывающих такие земельные участки, получить доступ к государственной поддержке.

Кроме того, предложено предоставить право фермерскому хозяйству на арендованном земельном участке с письменного согласия арендодателя возводить в установленном законодательством порядке жилые дома, здания и сооружения, а также закладывать многолетние насаждения, осуществлять строительство водохозяйственных сооружений и мелиоративных систем.

Читайте также: Рада создаст Фонд гарантирования кредитов для фермеров

Также законопроектом предложено уточнить некоторые понятия относительно определений вида фермерского хозяйства "новосозданного" фермерского хозяйства, а именно: закрепление срока создания фермерских хозяйств, как "новосозданного" для всех видов фермерских хозяйств.

Законопроект также определяет круг получателей государственной поддержки через Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств с целью создания равных условий для всех фермерских хозяйств по направлениям использования средств финансовой поддержки.

Кроме того, предложено ввести государственную поддержку фермерскому хозяйству, председатель которого в возрасте до 35 лет (включительно), что позволит сельской молодежи реализовать свои предпринимательские инициативы и способствовать остановке миграции молодежи с сельских территорий. Порядок предоставления такой помощи будет определять Кабмин.