Рада снизила пошлины на сырье для легкой промышленности

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в раздел ХI Таможенного тарифа Украины по унификации ставок ввозной пошлины на товары легкой промышленности.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №4410 за основу проголосовали 311 народных депутатов, принятие документа в целом как закона поддержали 307 нардепов.

Законом вносятся изменения в Таможенный тариф Украины, в частности, предлагается установить:

льготные ставки ввозной пошлины в размере 0% на сырье, которое не производится в Украине (пряжа, волокна, нити 50 - 53 группы УКТ ВЭД);

льготные ставки ввозной пошлины в размере от 1% до 8% на готовую продукцию – ткани, фетр и войлок, сетки плетеные, шпагат и канаты;

повысить полные ставки ввозной пошлины до 10% на товары легкой промышленности по тем товарным подкатегориям согласно УКТ ВЭД, где такие ставки меньше 10%.

Согласно расчетам, проведенным на основе данных таможенной статистики, изменение ставок ввозной пошлины приведет к уменьшению поступлений ввозной пошлины в бюджет в сумме около 85 млн грн в год.

В то же время, по информации Украинской ассоциации предприятий легкой промышленности, такой пересмотр (унификация) ставок ввозной пошлины будет способствовать росту объемов ввоза на таможенную территорию Украины текстильного сырья и материалов для переработки минимум на 10%, что будет способствовать увеличению поступлений налогов.

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В пояснительной записке к документу отмечается, что его принятие также позволит уменьшить влияние "человеческого" фактора при таможенном оформлении товаров легкой промышленности товарных групп 50 - 59 согласно УКТ ВЭД, а также ускорить таможенное оформление товаров легкой промышленности без осуществления лабораторных исследований.

Авторы законопроекта указывают, что действующий таможенный тариф на товары легкой промышленности (пряжа, нити, ткани) предусматривает разные ставки пошлины на однородные товары в рамках товарной позиции (субпозиции) УКТ ВЭД (товары практически невозможно визуально отличить) со значительным дифференциацией, что требует для целей их идентификации осуществления сложных и стоимостных лабораторных исследований и приводит к задержкам таможенного оформления, нерационального использования и дополнительных расходов бюджетных средств.

Всего в Таможенном тарифе установлены дифференцированные льготные ставки ввозной пошлины на 233 подсубпозиции товаров легкой промышленности групп 50 - 59 согласно УКТ ВЭД. Кроме того, на 105 товарных подкатегорий в рамках групп 50 - 59 согласно УКТ ВЭД полные ставки на товары легкой промышленности не превышают 10%.

"Подготовленный Минфином законопроект унифицирует ставки ввозной пошлины на товары легкой промышленности для ускорения таможенного оформления таких товаров и содействия развитию легкой промышленности. Такая унификация предусматривает установление одинаковых льготных ставок ввозной пошлины на однородные товары легкой промышленности путем снижения (по 255 подкатегориях) или повышения (по 25 подкатегориях) действующих ставок. Важно, что предложенная унификация не превышает связанных ставок в рамках обязательств, взятых Украиной при вступлении в ВТО", – пояснил заместитель министра финансов по европейской интеграции Юрий Драганчук.

Как отмечает пресс-служба Минфина, положения законопроекта не распространяются на товары происхождением из стран, с которыми заключены соглашения о свободной торговле.