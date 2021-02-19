"Приватбанк" требует отвода двух членов научно-консультативного совета от рассмотрения иска офшоров Суркисов на $350 миллионов
Об этом сообщает пресс-служба банка, передает Интерфакс-Украина.
Отмечается, заведующий кафедрой гражданского процесса Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Гусаров в этом же деле оказывал выводы по заказу истцов, а значит вообще не имел права высказывать свою позицию по запросу суда, как член Научно-консультативного совета при Верховном Суде в силу прямого законодательного запрета.
Кроме того, "Приватбанк" подчеркнул, что другой тождествененный вывод о необходимости закрытия кассационного производства был подготовлен доцентом этой же кафедры Сибильовим, который находится в прямой трудовой зависимости от своего руководителя Гусарова и является вместе с ним помощником-консультантом нардепутата Александра Лукашева, что, по мнению банка, может свидетельствовать о наличии признаков предвзятости при подготовке заключения.
Пресс-служба напомнила, что "Приватбанк" обратился в Верховный Суд с заявлением об отводе от рассмотрения этого дела судьи Сергея Погребного, по инициативе которого к материалам дела были добавлены выводы научно-консультативного совета при Верховном суде, которые сводятся к необходимости закрытия кассационного производства и оставления в силе постановления Печерского районного суда города Киева без предоставления оценки по ее законности.
Как сообщалось, Печерский райсуд Киева 9 февраля 2017 года своим решением по иску компаний Суркисов обязал "Приватбанк" исполнять условия депозитных договоров, заключенных кипрским филиалом банка с соответствующими компаниями. Попытка Кабмина обжаловать этот вердикт в апелляционном суде не увенчалась успехом. В свою очередь, "Приватбанк" подал кассационную жалобу.
Пока же 15 апреля 2020 года Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию госисполнителя, оставив в силе разъяснение судьи Пидпалого решения 2017 года в виде обязательства "Приватбанка" компенсировать компаниям Суркисов $250 млн.
На основании решения судьи Пидпалого сразу шесть британских компаний-взыскателей 28 апреля 2020 года по отдельности обратились в ГИС с заявлением о его принудительном исполнении, а 29 апреля ГИС Печерского района открыла исполнительное производство и направила соответствующее сообщение должнику.
Общий размер требований компаний составляет $347,4 млн.