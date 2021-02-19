"Киевгорстрой" принял на баланс жилой комплекс Art Housе обанкротившегося "Укрбуда"

ЧАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" приняло на баланс жилой комплекс Art House, который ранее находился в портфеле корпорации "Укрбуд".

Об этом президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир сообщил в Facebook.

"Документы подписаны и в ближайшее время мы разворачиваем строительство, ведь там оно даже не начиналось, хотя продано немало квартир", – отметил глава компании.

Кушнир также сообщил, что участок под застройку ЖК оказался меньше ранее запланированного.

"Не все гладко, и уже известно, что земельный участок стал меньше. По непонятным для нас причинам, от него отрезали кусок и отдали кому-то под застройку", – отметил Кушнир, подчеркнув, что компания намерена разбираться в ситуации по закону.

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Как сообщалось, в целом "Киевгорстрой" принял на баланс 18 объектов корпорации "Укрбуд", из которых пять уже введены в эксплуатацию.

Напомним, Кабинет министров принял распоряжение "О мерах относительно решения проблем инвесторов жилых комплексов, строительство которых осуществлялось предприятием-участником государственной строительной корпорации "Укрбуд", и поручил Минобороны совместно с другими министерствами его доработать с учетом всех замечаний. Документ, в частности, позволит Минобороны перезаключить договоры, заключенные с корпорацией "Укрбуд", на ЧАО "ХК Киевгорстрой".

ХК "Киевгорстрой" создана на базе имущества государственной коммунальной строительной корпорации "Киевгорстрой" в 1994 году путем объединения в ее уставном капитале контрольных пакетов акций 28 предприятий и других активов. В состав ХК входят 40 АО, в которых компания владеет акциями, шесть дочерних предприятий и 51 предприятие на правах ассоциированного члена.

Основным акционером ЧАО "ХК "Киевгорстрой", согласно данным Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, на март 2020 года являлся Киевский городской совет (80%).

Зарегистрированный капитал ЧАО "ХК "Киевгорстрой" составляет 16,535 млн грн.