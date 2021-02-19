МАУ в марте возобновит несколько докарантинных рейсов
Об этом сообщает пресс-служба компании.
В частности, в начале марта МАУ возобновляет рейсы из Киева в Женеву и Прагу.
Также в конце марта будут выполняться рейсы из Киева в Ларнаку, Вильнюс, Барселону и Кишинев. Кроме этого, будет восстановлено воздушное сообщение между Одессой и Стамбулом.
В то же время до шести рейсов в неделю увеличены частоты на направление "Киев-Дубай". Начиная с мая до 21 раз в неделю будут совершаться полеты между Украиной и Стамбулом.
Также 25 февраля, 5,13 и 18 марта будут введены дополнительные рейсы "Киев-Дели-Киев". Из Киева в Ташкент и обратно рейсы добавят 28 февраля, 10,21 и 31 марта с возвращением на следующий день.
В марте авиакомпания будет каждый день совершать полеты по направлениям:
- Киев-Амстердам-Киев;
- Киев-Париж-Киев;
- Киев-Милан-Киев;
- Киев-Тбилиси-Киев;
- Киев-Ереван-Киев.
При этом рейс "Киев-Тель-Авив-Киев" будет совершаться летом 11 раз в неделю, а в мае – 14.