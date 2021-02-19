МАУ в марте возобновит несколько докарантинных рейсов

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" с 1 марта восстанавливает ряд рейсов, которые были отменены из-за карантина, и увеличивает количество частот на наиболее популярных направлениях.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В частности, в начале марта МАУ возобновляет рейсы из Киева в Женеву и Прагу.

Также в конце марта будут выполняться рейсы из Киева в Ларнаку, Вильнюс, Барселону и Кишинев. Кроме этого, будет восстановлено воздушное сообщение между Одессой и Стамбулом.

В то же время до шести рейсов в неделю увеличены частоты на направление "Киев-Дубай". Начиная с мая до 21 раз в неделю будут совершаться полеты между Украиной и Стамбулом.

Также 25 февраля, 5,13 и 18 марта будут введены дополнительные рейсы "Киев-Дели-Киев". Из Киева в Ташкент и обратно рейсы добавят 28 февраля, 10,21 и 31 марта с возвращением на следующий день.

В марте авиакомпания будет каждый день совершать полеты по направлениям:

Киев-Амстердам-Киев;

Киев-Париж-Киев;

Киев-Милан-Киев;

Киев-Тбилиси-Киев;

Киев-Ереван-Киев.

При этом рейс "Киев-Тель-Авив-Киев" будет совершаться летом 11 раз в неделю, а в мае – 14.