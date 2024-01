Минфин утвердил порядок подачи отчетов в разрезе стран международными группами компаний

Вступил в силу приказ Министерства финансов № 764 от 14 декабря 2020 года, которым утверждено форму и порядок подачи отчета в разрезе стран международной группы компаний (Country-by-Country Report).

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что отчет подается в случае, если совокупный консолидированный доход международной группы компаний, в которую входит налогоплательщик, за финансовый год, предыдущий отчетному, рассчитанный согласно стандартам бухгалтерского учета, превышает 750 млн евро.

При этом, отчет составляется за финансовый год, установленный материнской компанией международной группы компаний, который может не совпадать с календарным годом.

Также предусмотрено, что подача налогоплательщиками такого отчета впервые будет применяться к финансовому году, который заканчивается в 2021 году, но не ранее чем в год, в котором компетентными органами заключено многостороннее соглашение об автоматическом обмене межгосударственными отчетами (Мultilateral Сompetent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports).

"Введение Отчета в разрезе стран международной группы компаний позволит налоговым органам Украины получать комплексную информацию (в том числе – в рамках процедур обмена информацией для налоговых целей, после введения такого обмена) относительно деятельности международных групп компаний в разрезе конкретных юрисдикций, а также совершать эффективный анализ объемов деятельности, структуры операций и специфики деятельности международных групп компаний для целей контроля трансфертным ценообразованием", – отметили в Минфине.