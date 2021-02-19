"Укрзализныця" запустит новый центр обработки данных

АО "Укрзализныця" работает над созданием нового современного центра обработки данных для обеспечения бесперебойного движения поездов железной дорогой Украины.

Об этом сообщил директор по вопросам информационных технологий АО "Укрзализныця" Владимир Резник, передает пресс-служба компании.

"Задание IT-подразделения компании сейчас заключается в обеспечении бесперебойного, качественного функционирования систем и программных комплексов, которые обеспечивают все направления работы "Укрзализныци", в первую очередь в грузовой логистике и пассажирских перевозках", – отметил он.

Также в сообщении говорится, что IT должны гарантировать высокую доступность всех услуг при любых производственных условиях в круглосуточном режиме. Важность и сложность компонентов предоставляемых услуг требуют использования современных информационных технологий с их постоянным усовершенствованием, подчеркивают в пресс-службе.

По словам Резника, с этой целью планируется постройка нового центра обработки данных, в который будут интегрированы новые аппартно-программные комплексы для обеспечения беспрерывности предоставления услуг.