Рада отказалась ввести компенсации за незаконные начисления в платежках

Верховная Рада не смогла одобрить изменения в закон "О защите прав потребителей", призванные установить гарантии правильного начисления бытовым потребителям, конечным потребителям коммунальных услуг стоимости поставки природного газа, воды, электрической, тепловой энергии, коммунальных услуг.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3097 в первом чтении проголосовали всего 209 депутатов при минимально необходимых 226 голосах.

После этого 247 нардепов поддержали предложение вернуть законопроект на доработку в профильный парламентский комитет.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, документом предлагалось усилить ответственность поставщиков коммунальных услуг за завышение начислений для потребителей.

Авторы законопроекта отмечают, что в последнее время все чаще операторы предоставления услуг безответственно, с нарушением норм действующего законодательства и договора о предоставлении услуг, насчитывают к уплате завышенные суммы. В итоге гражданам, получившим такие расчетные документы, зачастую приходится годами доказывать неправильность начисленной стоимости за услуги.

Для решения этой проблемы предлагалось обязать поставщиков коммунальной услуги газа, воды, тепловой или электрической энергии, выплачивать потребителям компенсацию в случае начисления сумм, которые превышают установленную договором или тарифом цену. Такая компенсация должна была бы выплачиваться в десятикратном размере от полной стоимости, начисленной с нарушением условий договора.