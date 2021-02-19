США выделят $4 миллиарда на программу закупки вакцин для бедных стран и Украины

Президент США Джо Байден планирует объявить об увеличении взноса США в программу вакцинации COVAX до $4 миллиардов.

Ожидается, что Байден объявит о вкладе США в COVAX в пятницу во время онлайн-встречи лидеров стран "Большой Семерки", передает Голос Америки со ссылкой на американских чиновников.

Программа COVAX, на которую также рассчитывает Украина, внедряется Всемирной организацией здравоохранения с целью увеличить доступ 92 бедных стран к вакцинам от COVID-19.

В частности, США предоставят $2 млрд до конца месяца а также направят следующие $2 млрд на финансирование программы в 2021-2022 годах.

Своим участием США надеются привлечь и другие страны увеличить пожертвования на эту программу.

"Под руководством президента Байдена, Соединенные Штаты будут играть ведущую роль в поощрении новых пожертвований доноров на программу COVAX", – говорится в заявлении Белого дома.

В комментарии для прессы чиновник правительства США назвал более конкретную цель по пожертвований.

"Мы хотим открыть путь, чтобы превратить эти $2 миллиарда в несколько миллиардов, по меньшей мере $15 млрд", – отметил он.

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Как сообщалось, Украина подписала технические документы на получение 8 млн доз вакцины от коронавируса в рамках глобальной гуманитарной инициативы COVAX, чего может хватить для вакцинации 4 млн граждан. В рамках программы COVAX Украина в феврале надеется получить первые 117 тыс доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства.

Кроме того, госпредприятие "Медицинские закупки Украины" подписало договор с украинской компанией "Лекхим" на поставку 1,91 млн доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech. Согласно результатам клинических испытаний вакцины в Бразилии, ее эффективность составила немногим более 50%.

Также Украина получила подтверждение поставки 12 млн доз вакцин, разработанных компаниями AstraZeneca и Novavax, от индийского производителя Serum Institute, объявил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, первую партию вакцин из Индии доставят в Украину в феврале.