Капитализация биткойна достигла $1 триллиона

Биткойн подорожал до очередного рекорда, а капитализация это криптовалюты приблизилась к отметке $1 триллион.

По данным CoinDesk, курс криптовалюты в ходе торгов в пятницу, 19 февраля, в моменте достигал рекордных $52,98 тыс.

По состоянию на 16:15 за один биткойн дорожает на 2% – до $52,76 тыс., а общая капитализация этой криптовалюты достигла $982,83 млрд.

Капитализация биткойна с начала 2021 года выросла почти на $443 млрд и, согласно данным CoinMarketCap, отмечает Интерфакс-Украина.

При этом, рассчитываемый Bloomberg индекс четырех криптовалют, включая биткойн, – Galaxy Crypto Index – увеличился в этом году более чем вдвое.

Мощный рост стоимости биткойна обусловлен высоким интересом к нему со стороны институциональных инвесторов, а также компаний, рассматривающих криптовалюту в качестве инструмента хеджирования инфляционных рисков.

Еще один фактор, который мог поддержать скачок биткойна, – страх инвесторов упустить возможность поучаствовать в подъеме рынка, отмечает Шейн Оливер, отвечающий за инвестиционную стратегию в AMP Capital Investors Ltd.

Как сообщалось, ранее в этом месяце Tesla Inc. сообщила о покупке биткойнов на $1,5 млрд, в то время как MicroStrategy Inc., работающая в сфере бизнес-аналитики, объявила о планах размещения конвертируемых бондов на $900 млн с целью привлечения средств для инвестиций в биткойны.

Кроме того, BNY Mellon заявил, что сформировал новую команду, которая разрабатывает платформу для хранения и администрирования традиционных и цифровых активов, а Mastercard Inc. объявила о планах разрешить держателям карт совершать операции с определенными криптовалютами в своей сети.