Нацбанк приостановил покупку валюты на межбанке

Национальный банк Украины (НБУ) за неделю с 15 по 19 февраля не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке, тогда как неделей ранее выкупил в резервы $110 млн.

Как сообщает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

В целом с начала года регулятор выкупил $240 млн, а продал – $60 млн.

Тем временем, курс гривни за неделю почти не изменился и по итогам торгов в пятницу составил 27,8468 грн/$.

Как сообщалось, Национальный банк за неделю с 8 по 12 февраля увеличил покупку валюты на межбанковском валютном рынке до $110 миллионов, по сравнению с $90 млн неделей ранее. В две предыдущие недели Нацбанк не покупал и не продавал валюту.