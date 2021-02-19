Нацбанк выделил пяти банкам кредиты рефинансирования на 660 миллионов

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе по рефинансированию 19 февраля на срок до 84 дней удовлетворил заявки пяти банков на общую сумму 660 млн грн под 6% годовых.

Об этом свидетельствуют данные НБУ об итогах проведения тендера по рефинансированию банков.

В целом с 30 апреля 2020 года НБУ провел 39 аукционов по краткосрочному рефинансированию на общую сумму 57,4 млрд грн.

Кроме того, с 8 мая прошедшего года НБУ провел десять тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму около 66,33 млрд грн.

Как сообщалось, на предыдущем тендере 12 февраля НБУ предоставил 17 банкам 9,32 млрд грн долгосрочного рефинансирования на срок до 5 лет под 6% годовых.