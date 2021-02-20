После реформы "Укроборонпрома" в холдинг "Оборонные системы Украины" войдет 65 предприятий

Государственный концерн "Укроборонпром", исполняя решение Кабинета министров в рамках реформирования уже передал восемь госпредприятий и корпоративные права еще двух акционерных обществ, которые в течение многих лет не выполняют заказы для сектрора национальной безопасности и обороны, в Фонд государственного имущества.

Об этом сообщил генеральный директор концерна Юрий Гусев на своей странице в Facebook.

Еще восемь предприятий будут переданы в Фонд с целью их дальнейшей приватизации, одно – в сферу управления Минобороны.

"Концерн действует во исполнение постановления Кабинета министров Украины № 1229 от 9 декабря 2020 года. Таким образом, из состава "Укроборонпрома" уже выведено 17 госпредприятий и переданы права двух АО. На сегодняшний день концерн насчитывает 118 предприятий, из которых 21 – на временно оккупированных территориях. Еще два – планируется передать Государственному космическому агентству", – отметил он.

Гусев подчеркнул, что реформа "Укроборонпрома" фактически начата 21 декабря 2020 подписанием приказа о корпоратизации концерна и продолжается по дорожной карте.

В результате трансформации в холдинг "Оборонные системы Украины", по его словам, планируется включить 65 предприятий.