На Прикарпатье доставили первый мобильный госпиталь для лечения COVID-19

Автоколонна Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) доставила в Ивано-Франковскую область первый в Украине мобильный госпиталь для предоставления медицинской помощи пациентам с диагнозом COVID-19.

Об этом заявили в пресс-службе ГСЧС.

"Решение о приведении в готовность мобильного госпиталя ГСЧС было принято Государственной комиссией по ТЭБ и ЧС по поручению премьер-министра Украины", – отметили спасатели.

Напомним, с 22 февраля в Ивано-Франковске снова будет действовать жесткий карантин.

В частности, с 22 по 28 февраля заведения общественного питания в области смогут работать только на вынос, будет запрещена работа развлекательных заведений, ночных клубов, кинотеатров, спортзалов, проведение культурных и религиозных мероприятий. Школьники 5-11 классов также продолжат учиться дистанционно.

В то же время школы для детей 1-4 класса и детские сады, а также транспорт продолжат работать в обычном режиме. Промышленные рынки, небольшие магазинчики будут работать с соблюдением карантинных требований.