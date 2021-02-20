На Прикарпатье доставили первый мобильный госпиталь для лечения COVID-19
Об этом заявили в пресс-службе ГСЧС.
"Решение о приведении в готовность мобильного госпиталя ГСЧС было принято Государственной комиссией по ТЭБ и ЧС по поручению премьер-министра Украины", – отметили спасатели.
Напомним, с 22 февраля в Ивано-Франковске снова будет действовать жесткий карантин.
В частности, с 22 по 28 февраля заведения общественного питания в области смогут работать только на вынос, будет запрещена работа развлекательных заведений, ночных клубов, кинотеатров, спортзалов, проведение культурных и религиозных мероприятий. Школьники 5-11 классов также продолжат учиться дистанционно.
В то же время школы для детей 1-4 класса и детские сады, а также транспорт продолжат работать в обычном режиме. Промышленные рынки, небольшие магазинчики будут работать с соблюдением карантинных требований.