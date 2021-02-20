Украина хочет за три года увеличить товарообмен с Польшей до $10 миллиардов

По результатам 2020 года, Польша вошла в тройку крупнейших торговых партнеров Украины, обойдя Россию. Общий товарообмен между Украиной и Польшей в прошлом году составил $7,36 млрд.

Об этом сообщил советник, руководитель отдела по экономическим вопросам Посольства Украины в Польше Игорь Баранецкий, передает Укринформ.

"Польша уверенно вошла в топ-тройку крупнейших торговых партнеров Украины в мире, обойдя РФ и почти опередив Германию", - отметил Баранецкий.

В частности, Польша поднялась на одну позицию и с объемом двусторонней торговли товарами в $7,36 млрд уступает только Китаю и ФРГ.

По его словам, эта цифра почти такая же, как в 2019 году: снижение взаимного товарообмена составляет лишь 0,58%.

"Нашей амбициозной целью является достижение объема двусторонней торговли с Польшей в $10 млрд. Это возможно через 2-3 года, и надеюсь, что мы это сможем сделать", - подчеркнул дипломат.

Баранецкий подчеркнул, что Польша уверенно остается вторым крупнейшим в мире рынком для украинского экспорта. В частности, в Польшу Украина экспортировала в прошлом году на $3,3 млрд, демонстрируя незначительное снижение в кризисный год - на 0,7%. Украина экспортирует в Польшу больше всего аграрной продукции (28,3%), металлургии (18%), минеральной продукции (17,4%), продукции деревообрабатывающей (9,9%) и электромеханической промышленности (7,7%).

По словам дипломата, на сегодняшний день Украина во второй десятке торговых партнеров Польши, а очень важно, чтобы она вошла в топ-10. По его мнению, это позволило бы привлечь большее внимание польского бизнеса к Украине, ведь сейчас в стране определенным образом недооценивают возможности Украины.

Неплохим сигналом для дальнейшей интенсификации экономического сотрудничества и увеличения инвестиций из Польши в Украину дипломат считает рост количества украинских компаний в Польше, где совладельцем является гражданин Украины или украинское юридическое лицо. Он сообщил, что по состоянию на конец 2020 года в Польше действовало 16,5 тыс. компаний, где по крайней мере одним из совладельцев был гражданин Украины или украинское юридическое лицо. Это 17% от всех компаний с иностранным капиталом на территории Польши. И это количество постоянно растет.