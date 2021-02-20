В США не предложили новых санкций против "Северного потока-2"

Государственный департамент США в пятницу, 19 февраля, представил список компаний, против которых будут действовать санкции за участие в построении газопровода "Северный поток-2".

Однако, в перечне заявлены те компании, против которых уже действуют ограничения, введенные предыдущей администрацией Дональда Трампа, передает Reuters.

В частности в новом докладе упомянули о российском корабле "Фортуна" и его владельце KVT-RUS. Против них должен начаться процесс новых санкций.

В издании отмечают, что в прошлом месяце экс-президент Дональд Трамп уже ввел ограничения против этого корабля и организации за помощь в строительстве газопровода для доставки российского газа в Европу через Германию.

Критики доклада утверждают, что эти санкции мало на что повлияют и вряд ли смогут остановить проект.

"Проще говоря, сегодняшнее назначение санкций является неадекватным. Завершение строительства этого трубопровода будет ни чем иным, как победой", - отметил конгрессмен Майкл Маккоул.

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Строительство газопровода "Северный поток-2" завершено более чем на 90%. Работы возобновились в начале февраля, спустя более чем год после приостановки из-за возражений прежней администрации США.