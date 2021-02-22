Чиновники "Укрзализныци" украли деньги на ремонте железнодорожного моста, – СБУ

Служба безопасности Украины раскрыла масштабную схему хищения средств "Укрзализныци" на ремонте объекта критической инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что деньги были выделены на содержание одного из объектов критической инфраструктуры железнодорожной отрасли.

Как установили сотрудники спецслужбы, дельцы организовали сделку при восстановлении железнодорожного моста на участке международного сообщения Гомель-Чернигов-Киев. От надлежащего содержания этого объекта зависит функционирование транспортного коридора, проходящего по территории Украины.

Также оперативники установили, что должностные лица регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" действовали по сговору с менеджментом подрядной организации. Во время капитального ремонта объекта критической инфраструктуры, они искусственно завысили объемы выполненных работ и стоимость материалов.

"СБ Украины в пределах досудебного расследования инициировала экспертизы, которые подтвердили завышения вдвое стоимости выполнения контракта. Своими действиями злоумышленники поставили под угрозу стабильное и безопасное функционирование моста", - отметили в СБУ.

На сегодняшний день организаторам сделки сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.