За год в Украине отремонтируют 6 500 километров дорог, – Зеленский

Четыре с половиной тысячи километров государственных и две тысячи километров местных дорог планируется отремонтировать в Украине в 2021 году.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума "Украина 30. Инфраструктура", передает Интерфакс-Украина.

"Не собираемся останавливаться в 2021 году. Наша цель (ремонт - ИФ Украина) 4,5 тысячи километров государственных и 2 тысячи километров местных дорог", - сказал он.

Также глава государства добавил, что в рамках "Большой реставрации" за три года в Украине отремонтируют 150 объектов.

"В этом году мы начали программу "Большая реставрация. Речь о восстановлении украинских замков, музеев, наших театров, других жемчужин нашего исторического и культурного наследия. За три следующих года будет отреставрировано около 150 таких объектов по всей Украине", - сказал президент.