В Нацбанке рассказали о ближайших регуляторных планах

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко обсудил с руководителями банков-членов Форума Ведущих Международных Финансовых Учреждений (FLIFI) ближайшие регуляторные планы НБУ и текущую ситуацию в финсекторе .

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В частности Шевченко отметил, что украинские банки с запасом крепости проходят коронакризис и должным образом выполняют свои функции. По его словам, банковский сектор – прибыльный, высоколиквидный и капитализированный.

"Процентные ставки впервые в истории Украины вошли в диапазон однозначных значений в первом полугодии 2020 года, сегодня они остаются на исторически низком уровне", – добавил он.

Кредитная активность банков заметно оживилась во втором полугодии. "Мы видим возобновление спроса на кредиты со стороны бизнеса и населения. Также наблюдается рост аппетита банков к новому кредитованию. Чистые гривневые кредиты бизнесу выросли во втором полугодии на 7,3%, а населению – на 7,5%. Мы уверены, что эти темпы будут еще выше в текущем году. Для этого имеем все условия", – проинформировал Шевченко.

Также глава НБУ отметил, что возобновление масштабного ипотечного кредитования по доступным ставкам – один из приоритетов Нацбанка. В 2020 году ипотечное кредитование выросло на 11,5%. Пока рост его происходит с очень низкой базы: соотношение портфеля ипотеки к ВВП крайне мал – около 0,7%.

При этом Шевченко рассказал о ближайших регуляторных планах центробанка:

С 1 апреля – ввежение коэффициента чистого стабильного финансирования (NSFR) на уровне 80% с постепенным увеличением на 10 п.п каждые полгода и доведение до 100%. В первом полугодии будут определены новые сроки активизации буфера консервации капитала и буфера системной важности. Введение буферов капиталов было временно приоставлено в марте 2020 года из-за коронавируса. С 1 июля будут повышены весы риска для необеспеченных потребительских кредитов до 150% против текущих 100%. В 2021 году все банки пройдут ежегодную оценку стойкости. 30 банков дополнительно пройдут стресс-тестирование. Оценка стойкости даст возможность выяснить, корректно ли банки отображают состояние кредитного портфеля, формируют резервы и могут ли противостоять возможным неблагоприятным явлениям в будущем. В 2021 году банки начнут оценивать достаточность внутреннего капитала и внутренней ликвидности (ICAAP/ILAAP) в тестовом режиме. С 1 января 2022 года – введение минимальных требований к покрытию капиталом операционного и рыночного рисков, которому будет предшествовать тестовый период расчетов.

"Весомым шагом из гармонизации регуляторных требований к нормам ЕС стало принятие Изменений в закон о банках и банковской деятельности. Это даст возможность привести структуру капитала банков в соответствие к международным стандартам. Так с 2024 года будут введены: трехуровневая структура капитала, новые требования к составляющим капитала и порядка вычетов из капитала, полноценное введение ICAAP/ILAAP ", – добавил Шевченко.