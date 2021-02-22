Hyundai выделит Украине $2 миллиона на подготовку к проекту строительства евроколеи (обновлено)

Южнокорейская компания Hyundai выделит $2 млн грантовых средств на разработку предварительного технико-экономического обоснования (пре-ТЭО) строительства скоростной железнодорожной сети европейского формата (1435 мм).

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура", передает Интерфакс-Украина.

"В марте у нас выезжает делегация из представителей министерства инфраструктуры и "Укрзализныци". Там будут подписаны в том числе меморандумы... выделяют грантовые $2 млн на разработку пре-ТЭО для реализации этого проекта, подписываются соглашения по сотрудничеству и готовим межгосударственное соглашение, чтобы реализовать этот очень масштабный проект", – сказал он.

Криклий добавил, что Министерство инфраструктуры планирует приступить к работе над проектом создания сети европейского формата (1435мм) со скоростью движения поездов свыше 250 км/час уже в 2021 году.

"Это четыре участка общей протяжностью почти 2 тыс. км железнодорожной колеи. Первый участок это Киев-Львов и граница, 896 км, и один из этих этапов уже начинаем строить и готовить в этом году", – сказал министр.

По его словам, этот проект планируется реализовать с привлечением международного партнера, в то же время, министр не указал, кто из МФО готов профинансировать реализацию этого проекта.

Криклий отметил, что в рамках реализации проекта по строительству Евроколеи в Украине планируется также закупка 39 высокоскоростных поездов.

В свою очередь вице-президент подразделения коммерческого транспорта и энергетики Hundai Corporation Юн Сук Чой в ходе форума отметил, что компания заинтересована в участии в этом проекте.

"Корпорация Hundai как долгосрочный партнер желает присоединиться к вашему плану развития для создания ж/д отрасли в Украине. На этом этапе мы готовы предоставить финансирование нескольких проектов. Особенно мы заинтересованы в строительстве скоростной ж/д и поставках новых 10 скоростных поездов с 90 вагонами HRCS2", – заявил Юн Сук Чой.

Он также отметил, что компания обсуждает с правительством Кореи новый проект по предоставлению 10 скоростных поездов фонду сотрудничества экономического развития и ожидает в ближайшее время официального ответа от правительства Украины.

Представитель компании добавил, что Hyundai Corporation готовится начать переговоры о возможной локализации высокотехнологического производства в Украине.