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"Ощадбанк" продлил действие истекших карт переселенцев до мая

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"Ощадбанк" продлил действие истекших карт переселенцев до мая
Карты государственного "Ощадбанка" для внутренне перемещенных лиц, которые обслуживаются по тарифному пакету "Мой счет", и срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 мая 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Также в финучреждении напомнили, что "Ощадбанк" продолжает перевыпуск карт по графику и доставляет их в отделения. "Если вы получили SMS от "Ощадбанка", то ваша перевыпущенная карта уже в отделении", – говорится в сообщении.

В то же время, отмечает пресс-служба, если человек не может забрать свою новую карту в отделении, то он может продолжать снимать средства и расплачиваться старой картой до 1 мая 2021 года.

Джерело:  "Ощадбанк"
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