Вакцина от коронавируса будет гарантирована всем украинцам, – президент

По графику поставок вакцин прививки будут гарантированы всем гражданам Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба Офиса главы государства.

"По графику поставок вакцин прививка будет гарантирована всем гражданам Украины. От государства она будет бесплатной. Военные врачи и участники ООС – среди первых на вакцинацию. Также, как и медики, которые на передовой борьбы с COVID-19, пожилые люди и другие граждане из группы риска", – подчеркнул Зеленский.

При этом он отметил, что в вопросе проведения вакцинации Украина перенимает опыт других стран. Также во время совещания заявили, что вакцина от COVID-19 будет в Украине в ближайшее время.

Напомним, 21 февраля министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что лично проконтролировал отгрузку первой партии вакцин AstraZeneca (CoviShield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.