"Укроборонпром" заключил контракт с Пакистаном на $85,6 миллиона

В рамках международной выставки вооружения IDEX-2021, которая продолжается в ОАЭ, состоялось заключение договора между концерном "Укроборонпром" и Пакистаном на ремонт парка танков Т-80УД на общую сумму $85,6 млн.

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Также отмечается, что это первый контракт с Пакистаном в 2021 году.

"Наши бронетанковые предприятия постоянно обновляют свои производственные мощности и усовершенствуют технологии, что обеспечивает высокое качество работ и продукции. Также мы обговорили с пакистанской стороной новые заказы на поставку в эту страну двигателей 6 ТД1 и 6 ТД2", – сказал генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев.

В концерне напомнили, что на IDEX-2021 украинская делегация достигла ряд предварительных договоренностей с ОАЭ, Саудовской Аравией и Иорданией в сферах высокоточного вооружения, беспилотных платформ, космических технологий, ремонта авиадвигателей и так далее.