"Нафтогаз" обустроит солнечными батареями новые дома для переселенцев, – Зеленский

Новое жилье для переселенцев будет построено совместно с НАК "Нафтогаз", дома будут оборудованы солнечными панелями.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время форума "Украина 30. Инфраструктура", передает Укринформ.

"Для переселенцев готовятся материалы части программы "Большое строительство". Отдельно к этой части подключены НАК "Нафтогаз", потому что мы будем строить это полностью с солнечными панелями и батареями. Будем предлагать такой формат", – отметил он.

Глава государства добавил, что общество увидит такую ​​программу уже в 2021 году.

Напомним, в июле 2020 года было принято решение о том, что "Нафтогаз" потратит 100 млн грн на строительство малых солнечных электростанций на территории Донецкой и Луганской областей. Реализацию соответствующей благотворительной программы поддержал Кабинет министров.

"Речь идет о возможности реализации социальной благотворительной программы по установлению малых солнечных электростанций на крышах зданий и сооружений, а также обустройства на базе фотоэлектрических модулей освещения пешеходных переходов и мест общего пользования на территории общин населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения", – пояснил представитель Кабмина в Раде Василий Мокан.