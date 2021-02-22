В январе украинцы установили рекорд по количеству безналичных оплат, – "Приватбанк"
Об этом сообщил руководитель Дирекции МСБ "Приватбанка" Евгений Заиграев, передает пресс-служба банка.
По его словам, за первый месяц года украинцы оплатили картами больше всего в истории cashless – по количеству безналичных оплат это почти в два раза больше, чем в январе 2020 года (71,9 млн грн) и даже превышает рекорд декабря 2020 года (134 млн грн).
По данным "Приватбанка" в январе 2021 года украинцы чаще всего оплачивали картами покупки в продуктовых магазинах и супермаркетах, на которые приходится 55% от общего объема оплат в сроковой сети банка. Вторыми по объему cashless-оплат в январе были аптеки, далее магазины косметики и товаров красоты, а также магазины техники и бытовой техники.
Всего в 2020 году украинцы оплатили картами через сеть терминалов "Приватбанка" на сумму 325 млрд грн, что на 31% больше, чем в 2019 году (248 млрд грн). Количество безналичных оплат картами и бесконтактными гаджетами за прошлый год выросло на 26%.
В сети "Приватбанка" работает 241 тыс. POS-терминалов.