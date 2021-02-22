Производитель рекомендовал приостановить полеты лайнеров Boeing 777 после аварийной посадки в США

Американская компания Boeing рекомендует авиаперевозчикам прекратить полеты самолетов 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000-112 после инцидента с лайнером в американском Денвере, двигатель которого разрушился в полете.

В компании уточнили, что рекомендация приостановить полеты касается 69 находящихся в эксплуатации самолетов и 59 пребывающих на стоянке, передает Интерфакс-Украина.

Boeing отмечает, что рекомендовали приостановить эксплуатацию самолетов до завершения проверки инцидента Федеральным управлением гражданской авиации (FAA).

Ранее Федеральное управление гражданской авиации (FAA) заявило, что активизирует проверки самолетов Boeing 777, оснащенных двигателями Pratt & Whitney PW4000, после происшествия в американском Денвере.

После этого американская авиакомпания United Airlines заявила, что немедленно приостанавливает полеты 24 самолетов Boeing 777, оснащенных такими двигателями.

В свою очередь министерство транспорта Японии издало приказ авиакомпаниям Nippon Airways и Japan Airlines, которые соответственно имеют парк из 19 и 13 самолетов Boeing 777 с таким типом двигателя, приостановить полеты на данных лайнерах.

В субботу Boeing 777-200 американской авиакомпании United Airlines с 231 пассажиром и 10 членами экипажа на борту благополучно приземлился в аэропорту вылета с отказавшим правым двигателем. Самолет должен был выполнить рейс Денвер - Гонолулу. На снимках, опубликованных полицией города Брумфилда (штат Колорадо), видны обломки рассыпавшегося двигателя. По сообщениям СМИ, двигатель лайнера загорелся, в воздухе за самолетом тянулся шлейф черного дыма.

Как сообщалось, в Украине три самолета Boeing 777-200 эксплуатирует авиакомпания МАУ, согласно данным на сайте перевозчика они оборудованы двигателями PW4090.