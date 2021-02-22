Оператор lifecell получил миллиардную прибыль впервые в истории

Мобильный оператор ООО "Лайфселл" (lifecell) по итогам 2020 года получил чистую прибыль в размере 2,59 млрд грн против чистого убытка в 1,11 млн грн в 2019 году.

Согласно данным отчетности компании, доход оператора в 2020 году вырос на 14,2% – до 6,84 млрд грн, передает Интерфакс-Украина.

При этом показатель EBITDA возрос на 11,9% – до 3,63 млрд грн, показатель маржи EBITDA – на 2 процентных пункта (п.п.), до 54,5%.

"2020 год стал выдающимся в истории lifecell. Нам удалось впервые за 16 лет существования компании выйти на годовой доход, несмотря на многочисленные барьеры: от несовершенного регулирования рынка до внезапной пандемии", – прокомментировал главный исполнительный директор lifecell Исмет Языджи.

В том числе в четвертом квартале 2020 года доход оператора увеличился на 22,8% – до 1,91 млрд грн. Показатель EBITDA в четвертом квартале увеличился на 27,4% – до 1,04 млрд грн. Сумма отсроченного налога на прибыль составила 2,58 млрд грн в четвертом квартале 2020 года.

На годовой основе активная трехмесячная абонентская база оператора в 2020 году расширилась на 9,5% – до 8,1 млн (по сравнению с 7,4 млн в 2019 году). Активная трехмесячная абонентская база 4,5G-пользователей возросла за год на 42% и достигла 63% всего количества дата-пользователей по состоянию на конец четвертого квартала 2020 года.

"Увеличение количества 4,5G-пользователей вместе с растущим объемом потребления данных, который увеличился на 32% на годовой основе, способствовало общему росту потребления данных. Соответственно среднее потребление данных на одного пользователя возросло на 46% на годовой основе по сравнению с четвертым кварталом 2019 года", – уточнили в компании.

Активный трехмесячный ARPU компании вырос на 3,2% за 2020 год и составил 74,1 грн по сравнению с прошлогодним показателем 71,8 грн. В то же время показатель 12-месячного активного MoU увеличился за год на 18,3%, и на 18,2% в четвертом квартале на годовой основе.

Как сообщалось, мобильный оператор ООО "Лайфселл" (lifecell) по итогам 2019 года получил 1,11 млрд грн чистого убытка, что но 14,4% меньше, чем в 2018 году (1,3 млрд грн).

Активная абонентская база lifecell по итогам 2019 года составила 7,4 млн клиентов, общее количество абонентов в сети оператора сократилось на 10,1%, до 8,9 млн абонентов.