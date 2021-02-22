Новокраматорский машиностроительный завод решил закрыть представительство в Киеве

Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ), ведущее предприятие тяжелого машиностроения Украины, решил закрыть представительство в Киеве "в связи со сложной экономической и эпидемиологической ситуацией в стране".

Согласно информации предприятия в системе раскрытия Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР), такое решение наблюдательный совет АО "НКМЗ" принял на минувшей неделе, передает Интерфакс-Украина.

В сообщении отмечается, что в связи со сложившейся ситуацией необходимость в выполнении возложенных на представительство функций отсутствует.

По информации завода, представительство в Киеве занималось, в частности, организацией встреч, презентаций и проведением предварительных деловых и коммерческих переговоров с представителями иностранных компаний, международных организаций, предприятий Украины и стран СНГ, а также изучением рынков сбыта, определением стратегических зон работы, изучением действующих и потенциальных потребителей, конкурентов, поставщиков и т.д.

НКМЗ специализируется на выпуске прокатного, металлургического, кузнечно-прессового, гидротехнического, горнорудного, подъемно-транспортного, специализированного оборудования, поковок и отливок.

В 2019 году НКМЗ увеличил чистую прибыль на 4,5% по сравнению с 2018 годом – до 670,9 млн грн, чистый доход вырос на 17,4% – до 6,66 млрд грн, доля экспорта составила 67%. За 2020 год эти показатели пока не обнародовались.