Минрегион анонсировал запуск 40 проектов экономического развития регионов

В 2021 году Министерство развития общин и территорий в рамках программы "Большого строительства" начнет реализацию 40 проектов, способствующих экономическому развитию регионов.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, передает пресс-служба Минрегиона.

По словам чиновника, речь идет о создании туристической инфраструктуры, инновационно-технологических парков, центров креативной экономики, индустриальных парков, инфраструктурных проектов.

"Мы начинаем это направление, чтобы в регионах создавались новые рабочие места и жители имели возможность для собственного профессионального развития на родине. Таким образом мы сможем выровнять диспропорцию в развитии различных регионов страны и повысить инвестиционную привлекательность ряда областей, что сейчас более всего в этом нуждаются", – сказал Чернышов.

По словам министра, в этом году в Украине 10 из 24 областей имеют уровень валового регионального продукта на душу населения ниже 75% от среднего по стране. Такая региональная диспропорция означает, что в этих областях жители имеют меньше условий для развития и самореализации, чем в других регионах Украины. В некоторых регионах Украины численность населения составляет менее миллиона украинцев – Кировоградская, Черновицкая, Черниговская. К этому показателю также приближаются Волынская, Сумская, Тернопольская, Херсонская области.