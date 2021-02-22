Фонд гарантирования вновь выставил на продажу землю "Родовид Банка" за 3,7 миллиарда

Фонд гарантирования вкладов физических лиц вновь выставил на открытые торги в системе "ProZorro.Продажи" земельный участок неплатежеспособного "Родовид Банка" (Киев) площадью 113,53 га в Оболонском районе Киева.

Об этом говорится в информации в системе "ProZorro.Продажи", передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, аукцион состоится 2 марта 2021 года по голландской модели, на понижение цены. Стартовая цена составляет 3,7 млрд грн.

Ранее, в ноябре 2020 года, Фонд гарантирования вкладов физических лиц в очередной раз не смог продать земельный участок площадью 113,53 га в Киеве на Оболони, принадлежащий АО "Родовид Банк".

На "голландском" аукционе 19 ноября цена лота упала до 362,6 млн грн со стартовых 518 млн, но покупателей на него не нашлось.

Этот актив впервые был выставлен на торги в системе "ProZorro.Продажи" в августе 2018 года с начальной ценой 3,7 млрд грн. После этого объект неоднократно выставлялся на торги со сниженной ценой, но безуспешно.

Как сообщалось, 25 февраля 2016 года Национальный банк Украины отнес "Родовид Банк" к категории неплатежеспособных, в декабре 2017 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации.

"Родовид Банк" (ранее - АКБ "Персональный компьютер") был основан в 1990 году. Государство получило контроль над банком в ходе антикризисной программы рекапитализации. К началу апреля 2015 года правительство владело 99,9937% уставного капитала этого кредитно-финансового учреждения.

Согласно данным НБУ, на конец октября 2015 года "Родовид Банк" по размеру активов (8,43 млрд грн) занимал 20 место среди 123 банков, его чистый убыток за девять месяцев составил 121,6 млн грн. На счету банка на указанную дату было 144 млн грн, инвестиционная недвижимость - 3,97 млрд грн, обязательства перед другими банками составляли 4,93 млрд грн, а перед клиентами - 96,2 млн грн.