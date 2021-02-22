Кабмин принял решение о повышении пенсий на 11% с марта

Кабинет министров на закрытом заседании в понедельник, 22 февраля, принял постановление "О дополнительных мерах социальной защиты пенсионеров в 2021 году", предусматривающее проведение индексации пенсий с 1 марта.

Как сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, увеличение размера пенсий составит 11%.

В министерстве напомнили, что этот показатель соответствует 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50% показателя роста средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы за три предыдущих календарных года, предшествующих году.

"В результате реализации постановления ожидается, что пенсии повысятся для 8 млн человек. Размер пенсии повысится в среднем на 308 гривен. Минимальный размер повышения установлен на уровне 100 грн", – отмечается в сообщении.

Кроме того, постановлением повышается минимальная пенсионная выплата до уровня 2200 грн лицам, имеющим продолжительный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).

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Как сообщалось, в 2020 году Кабмин принял решение провести ежегодную индексацию пенсий на 11% в мае. По данным Минсоцполитки, пенсии около 7 млн пенсионеров были повышены на среднюю сумму около 260 грн в месяц.

Кроме того, с апреля была установлена ежемесячная выплата в размере до 500 грн пенсионерам старше 80 лет, у которых размер пенсионной выплаты не превышает 9 205 грн.

При этом изначально Кабмин предлагал перенести индексацию пенсий в 2020 году на осень.

Предыдущая индексация пенсий была проведена в марте 2019 года и коснулась выплат для почти 9 млн украинцев, минимальный размер увеличения пенсии составил 100 грн. Пенсии не пересчитывались тем категориям людей, которые получают пенсии по специальному законодательству.

Согласно законодательству, для индексации пенсий ежегодно показатель средней заработной платы, применяемой для перерасчета пенсий, увеличивается на коэффициент, который соответствует 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50% показателя роста средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы, за предыдущий год.