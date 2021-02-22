Минкульт вернул на доработку историко-архитектурный план Киева
Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил во время Всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура", передает Интерфакс-Украина.
"Он был у нас, мы его вернули на доработку. Надеемся, в самое ближайшее время, получить его. Мы видим взаимную заинтересованность в завершении этого процесса", – сообщил Ткаченко.
По его словам, аналогичная ситуация с градостроительной документацией Львова.
"У нас налажен хороший диалог с местными властями, особенно, по законопроекту по наследию", – отметил министр.
Согласно закону "О регулировании градостроительной деятельности", для населенных пунктов, занесенных в Список исторических населенных мест Украины, в пределах определенных исторических ареалов в составе генерального плана населенного пункта определяются режимы регулирования застройки и разрабатывается историко-архитектурный опорный план, в котором указывается информация об объектах культурного наследия.