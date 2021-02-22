Нацкомиссия увеличит расходы "Гарантированного покупателя" на суды по "зеленому" тарифу на 45%

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует внести изменения в смету ГП "Гарантированный покупатель", предусмотрев в ней дополнительно 2,7 млн грн на обслуживание судебных процессов, что на 45% больше расходов, запланированных в действующей смете.

Соответствующие изменения в смету госпредприятия на 2021 год планируется принять на заседании регулятора 24 февраля, передает Интерфакс-Украина.

В обосновании к проекту постановления отмечается, что такое решение планируется принять в связи с письмами "Гарантированного покупателя" о наличии 130 судебных дел по искам производителей электроэнергии по "зеленому тарифу" о взыскании с него задолженности и штрафных санкций.

В связи с этим предприятие в феврале 2021 года запросило корректировку сметы в части увеличения затрат по статье "Судебный сбор и обслуживание судебных процессов".

Таким образом, общая сумма средств, предусмотренных на сопровождение судебных споров в 2021 году, составит 8,7 млн грн, в том числе в феврале – 4,7 млн грн. Вследствие этого затратная часть госпредприятия на 2021 год увеличится до 266,02 млн грн.

Согласно обновленным данным "Гарантированного покупателя" на 15 февраля, уровень оплат ВИЭ-генерации за 2020 год достиг 60%, а его долг перед ней снизился до 19,6 млрд грн.

Госпредприятие указывает, что с 1 января по 15 февраля 2021 года за зеленую электроэнергию, произведенную в 2020 году, им было уплачено 7 млрд грн. В том числе кредитные средства НЭК "Укрэнерго" составили около 3,13 млрд грн от этой суммы и были перечислены двумя траншами – по 0,9 и 2,23 млрд грн.