Украина в прошлом году снизила заготовку древесины на 2%

Заготовка древесины от всех видов рубок предприятиями лесной промышленности снизилась на 2% по сравнению с 2019 годом – до 15,2 млн кубометров.

Об этом говорится в сообщении Государственного агентства лесных ресурсов Украины.

Как сообщается, реализация древесины в круглом виде в минувшем году сохранилась на уровне 2019 года и составила 12,93 млн кубометров в натуральном выражении, при этом в денежном выражении снизилось на 5% – до 11,1 млрд грн. Сокращение реализации древесины в минувшем году допущено из-за отсутствия поставок на экспорт и спада спроса на лесопродукцию на внутреннем рынке.

Гослесагентство сообщило, что заготовка древесины на рубках главного пользования в минувшем году уменьшилась на 1% по сравнению с показателями 2019 года – до 6,27 млн кубометров.

По данным ведомства, средняя цена обезличенного кубометра древесины снизилась в минувшем году на 4,6% по сравнению с 2019 годом – до 874,7 грн.

Гослесагентство отметило, что в 2020 году переработка древесины в отрасли сократилась на 6% по сравнению с 2019 годом – до 2025 тыс. кубометров.

Ведомство оценило убытки за минувший год от пожаров в 19,1 млрд грн, отметив рост количества лесных пожаров и площадь их распространения в связи с изменением климата и глобальным потеплением. Гослесагентство напомнило, что в 2020 году 16 человек погибли от лесных пожаров, десятки получили травмы и ожоги, были уничтожены и повреждены сотни зданий и сооружений.

Гослесагентство отметило снижение в 2,2 раза объемов незаконных рубок в 2020 году – до 54,3 тыс. кубометров древесины. При этом ущерб, причиненный от 4,3 тыс. случаев незаконных рубок, составил 444,1 млн грн.

Ведомство отметило снижение чистого дохода в 2020 году от реализации продукции (товаров, работ, услуг) в отрасли на 5% по сравнению с 2019 годом – 14,5 млрд грн. При этом капитальные инвестиции в лесную отрасль в минувшем году снизились на 20,8% по сравнению с 2019 годом – до 341,4 млн грн.

Гослесагентство отметило уменьшение рентабельности деятельности по сравнению в 2020 году по сравнению с 2019 годом с 1,9% до 1%, причем 164 предприятия отрасли имеют рентабельность менее 1%.