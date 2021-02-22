Глава Минфина назвал принципиально важным продолжение сотрудничества с МВФ

Сейчас Украина имеет достаточный запас финансовой прочности для ведения переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) о первом пересмотре программы stand-by и получении второго транша по ней, однако заинтересована в скорейшем успешном их завершении.

Об этом министр финансов Сергей Марченко сообщил в кулуарах форума "Украина 30", передает Интерфакс-Украина.

"Мы можем спокойно вести переговоры на данный момент. Но сказать, что так может быть постоянно, я не могу. Все равно, и чем скорее, тем лучше, нам нужно загарантировать себя в программе, выполнить обязательства, которые есть, и получить транши … Для нас это принципиально. Потому, что речь идет не только об этом годе, но и о 2022-2023 годах, которые у нас также достаточно напряженные", – подчеркнул Марченко.

При этом министр отметил, что текущая ситуация на рынке облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) устраивает Министерство финансов.

"Потому, что инвесторы нам верят. У нас четкая, понятная им логика действий. Мы не предлагаем им инструменты, которые не просчитаны, не делаем не просчитанных шагов, мы прогнозируемые, поэтому нам верят", – заверил министр.

Марченко добавил, что ожидающееся восстановление экономики Украины также позволяет ожидать прихода новых инвесторов как на рынок ОВГЗ, так и на рынок еврооблигаций.

В то же время глава Минфина подчеркнул, что Украина не может слишком долго обходиться без внешних заимствований, потому, что должна выполнять внешние долговые обязательства.

"И, желательно, привлекать более дешевые займы, чтобы мы имели возможность отдавать", – отметил министр.

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Напомним, 13 февраля миссия МВФ в Украине по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by завершилась без принятия положительного результата о таком пересмотре.

По словам главы Национального банка Кирилла Шевченко, в 2021 году Украина ожидала получить три транша от МВФ на сумму в около $2,2 млрд.

Миссия МВФ начала работу в Украие в онлайн-формате 21-23 декабря прошлого года, после чего был взят перерыв на праздники до 11 января.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на около $5 млрд с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен из-за коронавируса.