Зеленский подписал закон о снижении НДС на сырье для агрохолдингов

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставки налога на добавленную стоимость с операций по поставке отдельных видов сельскохозяйственной продукции".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Документ предусматривает снижение ставки НДС с 20% до 14% по операциям по поставке и ввозу на территорию Украины некоторых видов сельскохозяйственной продукции, в частности: крупного рогатого скота, свиней, молока цельного, пшеницы и ржи, ячменя, овса, кукурузы, соевых бобов, сахарной свеклы, семян льна, сурепицы или рапса, подсолнечника и других масличных культур.

"Закон направлен на обеспечение поддержки сельскохозяйственного товаропроизводства в Украине, привлечение инвестиций в отрасль и повышение конкурентоспособности отечественного сельского хозяйства. Также реализация норм закона снизит мотивацию налогоплательщиков к оптимизации налоговых обязательств по НДС по операциям с соответствующей продукцией, уменьшит потери бюджета и будет способствовать детенизации в сфере аграрного производства", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 17 декабря 2020 года.

Подробнее о выгодоприобретателях и последствиях принятия закона читайте в материале БизнесЦензор: До чого призведе чергова аграрна пільга – зниження ПДВ до 14%