Витренко анонсировал объединение счетов за газ и его доставку в одной платежке
Об этом и.о. министра Юрий Витренко сообщил на своей странице в сети Facebook.
"Из конкретных вещей, над которыми мы сейчас работаем в ответ на запрос многих потребителей, – это переход на одну платежку за газ и распределение, при этом чтобы тариф на распределения не был в одних регионах выше тарифов в других регионах", – написал Витренко.
Он добавил, что Минэнерго также рассматривает возможность введения ограничений наценки монополистов на розничном и оптовом энергетических рынках, а также совершенствование работы оптового рынка, в частности, по объемам, которые должны выставлять на рынок государственные компании.
"Мы также предлагаем изменить принципы формирования тарифов, чтобы потребители были уверены, что на них не перекладывают неэффективность работы операторов сетей и чтоб деньги не изымались, а вкладывались в повышение качества и надежности поставок газа, тепла, электроэнергии", – добавил Витренко.