США внесли строящее "Северный поток-2" судно во второй санкционный список

США внесли российское судно-трубоукладчик "Фортуна", которое участвует в строительстве газопровода "Северный поток-2", а также его формального собственника – компанию "КВТ-РУС" в еще один санкционный список.

Согласно данным Минфина США, баржа и ее владелец попали под санкции в рамках закона о защите энергетической безопасности Европы (PEESA), передает РБК.

Как сообщалось, 19 января в отношении "Фортуны" уже были введены ограничения, но в соответствии с законом CAATSA ("О противостоянии противникам Америки посредством санкций").

Закон PEESA был принят в декабре 2019 года. В октябре 2020 года Госдепартамент США выпустил разъяснения о формулировке про санкции для иностранных лиц и компаний, "предоставивших суда для строительства проекта".

Ранее под нее попадали только компании, непосредственно предоставившие суда для строительства газопровода, например, Allseas, чьи суда прекратили работу в 2020-м после принятия санкций. Теперь же наказуемой деятельностью стала и работа компаний, предоставляющих таким судам различные услуги, в том числе модернизацию или допоборудование, либо же оплачивающие подобные работы.

Напомним, 6 февраля принадлежащая российскому "Газпром" проектная компания Nord Stream 2 AG сообщила, что "Фортуна" приступила к укладке труб после прибытия к месту строительства в январе и успешного проведения морских испытаний.

Датское морское управление позже сообщило, что строительство 147-километрового участка газопровода в водах королевства, ориентировочно, завершится в апреле 2021 года, когда будут уложены обе нитки трубы.

С 15 января "Фортуна" имела право приступать к работам по укладке "Северного потока 2" в исключительной экономической зоне Дании. "Газпром" ожидает, что "Фортуна" завершит работы в датских морях к середине последней недели мая, а затем приступит к укладке труб в водах Германии, где строительство продлится до июня.

Расчетная скорость укладки труб "Фортуны" составляет 0,4 км в сутки, на скорость стройки могут влиять погода и технические условия.