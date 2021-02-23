Индийская вакцина Covishield прибудет в Украину сегодня утром, – замглавы ОП

Индийская вакцина Covishield, о поставках в Украину которой договаривался министр здравоохранения Максим Степанов прибудет в аэропорт "Борисполь" утром 23 февраля.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Утром вакцина пребывает. Это информация из Минздрава и информация из логистической компании. Утром самолет будет в "Борисполе". Это первая партия, которая дальше будет. Следующая поставка - в течение недели или 10 дней, как я понимаю", - сказал Тимошенко, передает Интерфакс-Украина.

Тимошенко также добавил, что "полемики, которые были в разных студиях можно уже закончить", отвечая на вопрос ведущего "На чем основан оптимизм замглавы ОП, что вакцина действительно прибудет, учитывая, что поставки AstroZeneca и Phizer, которые должны были быть в Украине еще 15-16 февраля, затягиваются?".

По словам Тимошенко, как только самолет прилетит, первая партия вакцины будет доставлена на логистический склад, с которого она в тот же день попадет в некоторые регионы, а после начинается первый этап вакцинация мобильными группами.

Как сообщалось и ранее, первыми будут вакцинированы врачи, которые работают с заболевшими коронавирусом.