На трассе Киев-Одесса уберут наземные переходы

Проект реконструкции дороги международного значения М-05, финансируемый Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком, предусматривает замену на трассе Киев-Одесса для безопасности движения наземных пешеходных переходов на подземные или надземные.

Об этом сообщил заместитель главы ЕБРР в Украине Марк Магалецкий в ходе форума "Украина 30. Инфраструктура".

По словам Магалецкого, также будет закрыт 21 из 23 левых разворотов, которые в настоящее время существуют на маршруте, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, Европейский банк реконструкции и развития и Кабинет министров Украины в конце 2020 года заключили кредитное соглашение на 450 млн евро по проекту "Развитие трансевропейской транспортной сети (Украина - дорожные коридоры)". Средства будут направлены на капитальный ремонт автодороги М-05 Киев-Одесса и строительство Северного обхода Львова.