В Украине зарегистрировали две вакцины против коронавируса (обновлено)

В Украине для экстренного медицинского применения против COVID-19 зарегистрировали вакцины разработки Oxford/AstraZeneca (производится в Индии под названием Covishield) и Pfizer/BioNTech.

Об регистрации вакцины Covishield утром во вторник сообщил заместитель министра Ярослав Кучер, передает пресс-служба Минздрава.

Позднее главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил о регистрации в Украине вакцины от COVID-19 компании Pfizer, передает Интерфакс-Украина.

"Вакцинация в Украине проводится зарегистрированными препаратами. Вчера в Украине зарегистрировали два препарата иммунобиологических для профилактики COVID: это препарат CoviShield/AstraZeneca… а также зарегистрирована вакцина Pfizer", – уточнил Ляшко на брифинге.

Он добавил, что сообщит о дате поставок вакцины Pfizer "как только самолет приземлится в Украине".

Ранее вакцину Oxford/AstraZeneca для экстренного применения уже одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, ЕС и Индия.

Как сообщалось, 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины против коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield) производителя Serum Institute India.

Разработчиками этой вакцины являются Оксфордский университет и компания AstraZeneca. Ранее вакцину для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, ЕС и Индия.

Минздрав планировал начать вакцинацию против COVID-19 с использованием двух вакцин – производства Pfizer/BioNTech (117 тыс. доз, которые будут получены в рамках механизма COVAX) и AstraZeneca (1 млн доз по прямым закупкам за средства государственного бюджета и 2,2-3,7 млн доз, полученных в рамках COVAX). Однако поставки вакцин по программе COVAX для Украины пока что отложены.