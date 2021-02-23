В Черновицкой области на две недели ужесточили карантин

С 23 февраля до 9 марта из-за резкого роста заболеваемости COVID-19 в Черновицкой области будут усилены карантинные ограничения.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.

Отмечается, что все учебные заведения в области переходят на дистанционную форму обучения, такжен будут закрыты все игровые зоны в торговых центрах, а заведения общественного питания будут работать до 20:00.

"На Буковине в 5 раз выросло количество больных коронавирусом детей. Мы вынуждены вернуться к некоторым ограничениям на две недели, чтобы остановить цепь распространения Covid-19", - заявил глава ОГА Сергей Осачук.

По его словам, в стационарах области находится 1113 пациентов, при этом заполнено 63% коечного фонда.

"На прошлой неделе мы увеличили коечный фонд на 120 коек. На этой неделе запланировано развернуть еще 500, из них 120 уже добавили сегодня. Мы заботимся о том, чтобы каждый пациент имел доступ к кислородной дотации. Параллельно с этим формируем дополнительные резервы медиков, которые будут лечить больных коронавирусом", - резюмировал Осачук.