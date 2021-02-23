Трех бывших топ-менеджеров "Приватбанка" подозревают в растрате 136 миллионов, – Венедиктова (обновлено)

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила о согласовании подозрения трем бывшим сотрудникам из числа руководства "Приватбанка" в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и в служебном подлоге, которые привели к растрате 136 млн грн.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Генпрокурор заявила, что о подозрении сообщили бывшему первому заместителю главы правления "Приватбанка", который 22 февраля собирался покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены. Его задержали правоохранители в аэропорту "Борисполь".

Также было сообщено о подозрении бывшему главе правления и начальнику департамента финансового менеджмента, которая одновременно занимала должность первого главы правления связанного с банком юридического лица.

"Следствие установило" что в декабре 2016 года трое бывших высокопоставленных сотрудников банка, осознавая, что ПАО КБ "ПриватБанк", с учетом позиции владельцев его существенного участия, в ближайшее время будет признан неплатежеспособным и перейдет под контроль государства, и понимая, что в связи с этим с 19 декабря 2016 года они потеряют контроль над денежными средствами банка, подготовили и реализовали преступный план растраты денежных средств финучреждения. Он заключался в противоправном начислении и выплате дополнительного вознаграждения - индексированной комиссии в связи с ростом курса гривни к доллару США в пользу связанной с банком юридического лица по имеющимся депозитным договорам с ней. При этом выплата такой комиссии этими депозитным договорам и дополнительным соглашениям к ним не предусматривалась", – отметила Венедиктова.

Кроме этого, отметила генпрокурор, начисление и выплата вознаграждения были запланированы в нарушение требований статьи 52 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", которой установлено, что договоры, которые совершаются со связанными с банком лицами, не могут предусматривать условий, которые не являются текущими рыночными условиями.

"Для сокрытия растраты средств "Приватбанка" трое высокопоставленных чиновников решили предоставить этим банковским операциям вид законных, ссылаясь на как будто заранее принятое и согласованное решение кредитного комитета банка от 2014 года, на самом деле подделанное "задним числом", и на решение кредитного комитета банка от 16 декабря 2016 года, которым вроде как принято решение о применении начислений и выплаты индексированной комиссии по депозитам в пользу связанного с банком юридического лица в рамках распоряжения "О реализации нового депозита с выплатой вознаграждения в связи с ростом курса гривни к доллару США" от 2013 года", – подытожила Венедиктова.

По ее словам, подозреваемые совершили убытки в размере 136 млн грн.

По данным источников агентства Интерфакс-Украина в правоохранительных органах уточнил, подозрение вручено экс-замглавы "Приватбанка" Владимиру Яценко лично, а также бывшему главе правления банка Александру Дубилету и экс-первому заместителю главы правления "Ингосстрах" Елене Бычихиной.

Владимир Яценко вместе с другими бывшими топ-менеджерами "Приватбанка" Александром Дубилетов, Олегом Гороховским и Михаилом Рогальским также является совладельцем компании Fintech Band, запустившей проект monobank.

Напомним, правоохранители 22 февраля задержали Владимира Яценко, бывшего первого заместителя главы правления "Приватбанка" до его национализации. Он задержан в международном аэропорту "Борисполь" при попытке покинуть пределы Украины на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра. Благодаря усилиям правоохранителей самолет совершил посадку в аэропорту "Борисполь", где лицо подозреваемый был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Экс-топ-менеджер подозревается в растрате средств "Приватбанка" в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины).