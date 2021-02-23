В Украину прибыла вакцина от коронавируса Oxford/AstraZeneca (обновлено)

В Украину прибыла первая партия вакцины против коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield) производителя Serum Institute India.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

"Грузовой самолет с вакциной Oxford/AstraZeneca (CoviShield) приземлился в Украине. Первую партию в полмиллиона доз получили", – написал он.

Министр добавил, что самолет разгружают в срочном порядке, а вакцина сразу же отправится в регионы, чтобы начать делать прививки согласно первому этапу вакцинации.

Борт с медицинскими препаратами вылетел из индийского Мумбаи 22 февраля и добрался в Киев с остановкой в ​​Стамбуле.

Напомним, что ранее вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) зарегистрировали для экстренного использования в Украине.

Разработчиками этой вакцины являются Оксфордский университет и компания AstraZeneca. Ранее вакцину для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, ЕС и Индия.