ЕИБ готов профинансировать проект для ускорения движения поездов в Лисичанск, – Минфин
Об этом заместитель министра финансов Александр Кава сообщил в ходе всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура", передает Интерфакс-Украина.
"Если "Укрзализныця" вовремя подготовит проектную документацию, мы в Министерстве финансов уже получили одобрение от Европейского инвестиционного банка, чтобы профинансировать этот проект в рамках программы "Восстановление Донбасса", – уточнил чиновник.
По словам замминистра, проект предусматривает модернизацию и электрификацию железнодорожного участка от станции "Северск" через Новозолотаревку до вокзала Лисичанска и позволит сократить длительность поездки из Киева до Лисичанска и Северодонецка до 8 часов с нынешних минимальных 12 часов.
Кава напомнил, что в агломерации Северодонецка и Лисичанска проживает около половины жителей подконтрольной Украине территорий Луганской области.
По словам Кавы, в перспективе также можно говорить об ускорении железнодорожного сообщения между Мариуполем и Краматорском, для чего необходимо построить около 30 км ж/д путей между Кураково и Южнодонбасской, что позволит более чем на 200 км сократить расстояние между Мариуполем и Краматорском для ж/д транспорта.