Власти Ивано-Франковщины не планируют закрывать "Буковель" из-за вспышки коронавируса

Горнолыжный курорт "Буковель" обязался закрыть рестораны и бары для посетителей, но продолжит работу в условиях вспышки коронавирусной болезни на Прикарпатье.

Об этом глава Ивано-Франковской ОГА Андрей Бойчук заявил во время посежения горнолыжного курорта, передает пресс-служба областной госадмиинистрации.

По словам Бойчука, ранее среди источников возникновения заболеваемости в районах области – также большие туристско-туристические центры как места массовых скоплений людей.

"В течение последних недель мы наблюдаем резкое увеличение количества больных COVID-19. Область лидирует по ежедневным суточным приростом лиц с установленным диагнозом коронавируса. Больше всего таких больных фиксируют в г. Яремче, Надвирнянском, Богородчанском районах и областном центре. Именно здесь на протяжении новогодних и рождественских праздников были наибольшие скопления людей", – рассказал глава ОГА.

Как отмечается в сообщении, во время поездки главы ОГА на "Буковель" с правохранителями обсуждалась работа гостинично-ресторанного бизнеса района в условиях пандемии.

В частности, с руководством "Буковеля" достигнута договоренности о закрытии для посетителей ресторанов, баров и кафе, создании на горнолыжных трассах и подъемниках специальной инфраструктуры для обеспечения соблюдения карантинных требований отдыхающими, соблюдении жителями отелей социальной дистанции и строгого масочного режима, а также широком информировании отдыхающих о карантинных мероприятиях.

Как сообщалось ранее, Ивано-Франковская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвызвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение о введении на территории региона карантина "красного" уровня из-за стремительного распространения коронавируса.

В Ивано-Франковской области приостановлена работа развлекательной инфраструктуры и заведений общественного питания, на въезде в область установлены 16 контрольно-пропускных пунктов с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

В связи с заполненностью больниц в области открыт первый временный мобильный госпиталь для пациентов с коронавирусом на территории Богородчанской центральной районной больницы.

Напомним, "Приватбанку" принадлежат две трети курортного комплекса "Буковель", включая отели "Зирка Буковеля" и Radisson Blu, 16 подъемников и земельные участки. Их задекларированная стоимость составляет 12,6 млрд грн. Остальной частью курорта владеет связанная с Игорем Коломойским компания "Скорзонера", при этом структуры олигарха управляют всем комплексом.

"Скорзонера" Коломойского, которой принадлежит "Буковель", была поручителем по кредитам рефинансирования, выданных "Приватбанку" при бывших собственниках.