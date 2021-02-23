Шмыгаль поручил проверить долги предприятий теплоснабжения

Антикризисный энергетический штаб утвердил план действий относительно реализации Меморандума в сфере поставки теплоэнергии и горячей воды.

Как сообщает пресс-служба правительства, во время заседания участники штаба утвердили план действий реализации Меморандума о взаимопонимании относительно урегулирования проблемных вопросов в сфере централизованной поставки теплоэнергии и горячей воды, подписанного еще 9 февраля.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, для обеспечения стабильной работы предприятий теплоснабжения в этом и в следующем отопительном сезонах необходимо начать работать по утвержденному плану, чтобы обозначить суммы задолженности этих предприятий перед операторами газораспределительных систем и определить правильные пути их покрытия.

"Стоит рассмотреть возможность введения годового продукта стоимости газа для теплокомунэнерго и для граждан, или другого эффективного механизма", – сказал он.

По итогам заседания Шмыгаль дал поручение НКРЭКУ совместно с "НАК "Нафтогаз Украины" верифицировать все долги теплоснабдительных предприятий. В то же время Антикризисный энергетический штаб на базе Министерства развития общин и территорий и Минэнерго должен определить механизмы погашения задолженности и совместно с Минфином найти источники для их финансирования.

Заместителю министра энергетики Юрию Витренко поручено организовать профильные совещания относительно решения отдельных вопросов, которые возникли в работе энергетической отрасли.